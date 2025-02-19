وظائف بنك مصر لحديثي التخرج 2025 من الموضوعات المهمة لدى الشباب الباحثين عن فرص عمل في مجال دراستهم، بعد أن أعلن بنك مصر عن وظائف خالية للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مُناسبة، إذ نشر عبر حسابه الرسمي في «لينكد إن» طبيعة الوظائف المطلوبة في فروعه المُختلفة لحديثي التخرج.

وظائف بنك مصر

يجب أن يتأكد المتقدم لوظائف بنك مصر من وضع أهداف قابلة للقياس في مجالات مثل حجم المعاملات، بالإضافة إلى الدعم والعمل كنقطة محورية لعناصر بطاقات الأداء، وإعادة تصميم سير العمل المعقدة، وتقسيمها إلى مهام أبسط وأكثر قابلية للإدارة، والعمل كمركز خبرة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الرئيسية.

اقرأ أيضا:

وظائف بنك مصر لحديثي التخرج.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

كما يجب عليه قيادة جميع أنشطة التحول والتغيير الاستراتيجي، وتحديد فجوات المهارات والترتيب لتوفير برامج التدريب.

شروط وظائف بنك مصر

المعرفة بالخدمات المصرفية للشركات والنقد والمنتجات التجارية.

تحليل البيانات وإعداد التقارير بالنتائج.

فهم أساسي لتخطيط العمليات وتحسين سير العمل.

دعم تنفيذ المشاريع ومبادرات التحول.

التواصل اللفظي والكتابي القوي؛ القدرة على العمل مع فرق مٌتنوعة.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر 2025 لحديثي التخرج

الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة مٌعتمدة في مجال إدارة الأعمال، أو المالية، أو الاقتصاد.

إتقان اللغة الإنجليزية.

الخبرة في التدريب في مجال الخدمات المصرفية أو المالية ميزة إضافية.

كيفية التقديم لوظائف بنك مصر 2025

يستطيع الراغبون في التقديم لوظائف بنك مصر 2025، إجراء ذلك من خلال الدخول لصفحة بنك مصر على موقع لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بالراغب في التقديم للوظائف.