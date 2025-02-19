أهلا رمضان.. قيمة التخفضيات بأسعار السلع في المعارض وخريطة تواجدها

انطلقت معارض "أهلاً رمضان 2025" في مختلف المحافظات المصرية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية.

قيمة التخفيضات:

وتقدم المعارض تخفيضات ملحوظة على مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك:

اللحوم البلدي: بسعر 280 جنيهًا للكيلوجرام.

الأرز البلدي: بسعر 24 جنيهًا للكيلوجرام.

السكر: بسعر 30 جنيهًا للكيلوجرام.

زيت الطعام (1 لتر): بسعر 60 جنيهًا.

المكرونة: بسعر 25 جنيهًا للكيلوجرام.

الدقيق: بسعر 18 جنيهًا للكيلوجرام.

الجبن: بسعر 90 جنيهًا للكيلوجرام.

الدواجن المجمدة: بسعر 120 جنيهًا للكيلوجرام.

البيض: بسعر 150 جنيهًا للكرتونة.

خريطة تواجد المعارض:

تم افتتاح العديد من معارض "أهلاً رمضان" في مختلف المحافظات، وفيما يلي بعض المواقع البارزة:

القاهرة: المعرض الرئيسي بأرض المعارض في مدينة نصر، بالإضافة إلى معارض في باب الشعرية والحديقة الدولية.

الجيزة: معارض في الحي الثاني عشر بمدينة السادس من أكتوبر، حي الصفوة بزهرة أكتوبر الجديدة، طريق زويل بجوار جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، شارع عمرو بن العاص في البدرشين، وشارع المطار في إمبابة.

الشرقية: معارض في الزقازيق، أبو كبير، فاقوس، ههيا، والإبراهيمية.

البحيرة: معرض في دمنهور بتخفيضات تصل إلى 30%.

القليوبية: معارض في بنها، شبرا الخيمة، وقليوب.

وتستمر هذه المعارض حتى 26 فبراير 2025، مع إمكانية تمديدها لتلبية احتياجات المواطنين