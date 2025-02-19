أسعار السلع قبل رمضان 2025 .. تعرف عليها

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، تشهد الأسواق المصرية استعدادات مكثفة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وتتفاوت أسعار هذه السلع بين المنافذ الحكومية، مثل معارض "أهلاً رمضان"، والأسواق التجارية الأخرى. فيما يلي قائمة ببعض السلع الأساسية وأسعارها التقريبية في معارض "أهلاً رمضان" لعام 2025:

اللحوم البلدي: 280 جنيهًا للكيلوجرام.

الدواجن المجمدة: 120 جنيهًا للكيلوجرام.

الأرز البلدي: 24 جنيهًا للكيلوجرام.

السكر: 30 جنيهًا للكيلوجرام.

زيت الطعام (1 لتر): 58 جنيهًا.

المكرونة (1 كيلوجرام): 21 جنيهًا.

الدقيق: 18 جنيهًا للكيلوجرام.

البيض: 150 جنيهًا للكرتونة.

الجبن: 90 جنيهًا للكيلوجرام.

الفول البلدي: 45 جنيهًا للكيلوجرام.

العدس المجروش: 21 جنيهًا لنصف الكيلوجرام.

السمن الصناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.

صلصة الطماطم (300 جرام): 8 جنيهات.

مربى (350 جرامًا): 16 جنيهًا.

تونة مفتتة (140 جرامًا): 18 جنيهًا.

مسحوق غسيل يدوي (800 جرام): 16 جنيهًا.

مسحوق غسيل أوتوماتيك (800 جرام): 25 جنيهًا.

صابون غسيل (125 جرامًا): 3 جنيهات.

صابون تواليت (125 جرامًا): 7.50 جنيهات.

لبن جاف (125 جرامًا): 25.50 جنيهًا.

خل (900 مللي): 6 جنيهات.

ملح طعام (300 جرام): 1.25 جنيه.

مرقة دجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.

سائل غسيل أواني (80 جرامًا): 3 جنيهات.

بسكويت سادة (25 جرامًا): 1.5 جنيه.

بسكويت أنواع مختلفة: 3.75 جنيهات.

بسكويت ويفر: 2.75 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان (18 جرامًا): 4 جنيهات.

طحينة بيضاء (140 جرامًا): 2.50 جنيه.

حلاوة طحينية سادة (40 جرامًا): 3 جنيهات