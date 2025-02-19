مارتشينياك يكشف لـ"صدى البلد" حقيقة اقترابه من إدارة قمة الأهلي والزمالك

كشف الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، حقيقة اقترابه من إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز، يوم السبت المقبل.

وقال مارتشينياك في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "إدارة قمة الأهلي والزمالك؟ لم يعد هناك فرصة".

وأضاف: "لدينا مباراة قمة في بولندا يوم السبت وتم تعييني لإدارتها، لقد فات الأوان".

يذكر أن الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، اكتسح الإسماعيلي برباعية نظيفة في الجولة الماضية بمسابقة الدوري.

بينما تعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لمثله في أول ظهور للمدرب الجديد جوزيه بيسيرو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.