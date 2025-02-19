منتخب السعودية للشباب يهزم كوريا الشمالية ويتأهل لربع نهائي كأس آسيا

تأهل منتخب السعودية إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا للشباب (تحت 20 عامًا) المقامة في الصين، بعد الفوز على كوريا الشمالية بهدفين مقابل هدف، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

تفوق منتخب كوريا الشمالية في الشوط الأول بهدف نظيف سجله اللاعب هان جاي في الدقيقة 28.

وانتفض الأخضر السعودي بتسجيل هدفين في الشوط الثاني بتوقيع سعد حسين حقوي وثامر فتحي الخيبري في الدقيقتين 51 و85.

وتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الثانية بكأس آسيا للشباب من فوزين على الأردن كوريا الشمالية وهزيمة أمام العراق.

يذكر أن منتخب العراق ضمن أيضًا التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في جدول المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من انتصار وتعادلين.