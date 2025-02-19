احذر النوم بجوار الدفاية.. نصائح مهمة لتجنب المخاطر

مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، يلجأ الكثيرون لاستخدام الدفايات للحصول على الدفء، ولكن هل تعلم أن النوم أثناء تشغيل الدفاية قد يكون أكثر ضررًا من نفعه؟.. إليك أهم المخاطر التي يجب الانتباه لها، بالإضافة إلى نصائح للحماية من أضرارها.

أضرار النوم بجوار الدفاية:

التسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون:

تنتج بعض أنواع الدفايات غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي قد يتسرب إلى الهواء دون أن نشعر، مما يعرضنا لخطر التسمم أثناء النوم.

ضعف الجهاز المناعي:

استنشاق هذا الغاز باستمرار قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز المناعي، ويزيد من فرص الإصابة بالحساسية، والربو، والتوتر المزمن.

الصدمة الكهربائية:

قد تتسبب أخطاء التصنيع أو الاستخدام غير الصحيح للدفاية في حدوث صدمات كهربائية، كما أن إصلاحها بطريقة غير آمنة قد يعرضك للخطر.

خطر الحروق والحرائق:

وضع الملابس أو المفروشات بالقرب من الدفاية قد يؤدي إلى اشتعالها، مما يعرض أفراد الأسرة للحروق أو يزيد من احتمالية نشوب حريق.

الشيخوخة المبكرة:

وفقًا لدراسة نشرت فإن التعرض المستمر للأشعة تحت الحمراء الصادرة عن بعض الدفايات قد يؤدي إلى تلف الجلد وتسريع ظهور علامات الشيخوخة.

مشاكل التنفس:

تعمل الدفايات على تقليل نسبة الرطوبة في الهواء، مما يسبب جفاف الأغشية المخاطية، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية، إضافةً إلى احتمالية نزيف الأنف.

جفاف البشرة والعيون:

انخفاض الرطوبة في الهواء يؤدي إلى جفاف الجلد وتشققه، كما يؤثر على العينين، حيث يتسبب في تبخر الدموع ويزيد من خطر الإصابة بجفاف العين وعدم القدرة على الحفاظ على رطوبتها.

نصائح للوقاية من أضرار الدفاية

احرص على عدم اقتراب الأطفال من الدفاية.

لا تضع الملابس أو المفروشات فوقها.

تأكد من وضع الدفاية بعيدًا عن الأثاث والمواد القابلة للاشتعال.

نظّف الدفاية بانتظام وتأكد من خلوها من الغبار.

قبل شراء الدفاية الكهربائية تأكدوا من أنها خالية من العيوب، والأسلاك والمقابس سليمة وفي موضعها..

ضع الدفاية على سطح ثابت ومرتفع لتجنب الحوادث.

لا تضعها في أماكن رطبة أو مبللة.

لا تستخدم الدفاية بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل الطلاء أو الكبريت.

احرص على ترك نافذة مفتوحة قليلًا لضمان التهوية الجيدة.

عند استخدام دفايات الغاز، تأكد من وجود جهاز إنذار للكشف عن تسرب الغازات.

في حالة ملاحظة أي رائحة غريبة، أطفئ الدفاية فورًا.

لا تترك الدفاية تعمل أثناء النوم لضمان سلامتك.

المصدر outside