لا يكل ولا يمل.. محمد صلاح يستهدف تحقيق رقمان قياسيان أمام أستون فيلا

يستهدف النجم المصري محمد صلاح تحقيق رقمان قياسيان أمام أستون فيلا، في مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، اليوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفًا على أستون فيلا، في تمام التاسعة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة، على ملعب “فيلا بارك”.

محمد صلاح يطارد رقما قياسيان



وإذا سجل محمد صلاح أمام أستون فيلا، فسوف يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بتسجيله 15 هدفًا خارج أرضه في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رصيده حاليًا 14 هدفًا، إلى جانب لويس سواريز في موسم 2013-2014، بحسب موقع ليفربول الرسمي.

ويبتعد صلاح أيضًا بهدف واحد عن أن يصبح ثالث لاعب يصل إلى رقم مزدوج في التمريرات الحاسمة في مباريات خارج أرضه في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد موزي إيزيت في 2003-2004 (10) وسيسك فابريجاس في 2014-2015 (11).

وشارك النجم المصري بشكل مباشر في 37 هدفًا في 25 مباراة بالدوري مع الريدز هذا الموسم (23 هدفًا و14 تمريرة حاسمة).

الموسم السابق الوحيد الذي شارك فيه وسجل أهدافًا أكثر في الدوري الإنجليزي كان موسمه الأول على ملعب أنفيلد في 2017-18 (42 - 32 هدفًا و10 تمريرات حاسمة).