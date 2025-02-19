بث مباشر.. مؤتمر صحفي بين الرئيس السيسي ورئيس الحكومة الإسبانية

في خدمة مميزة يقدمها موقع صدى البلد لقرائه، نقدم بث مباشر.. لـ المؤتمر الصحفي بين الرئيس السيسي ورئيس الحكومة الإسبانية.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون في مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي والسياحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء في ثاني أيام زيارته الرسمية لإسبانيا، الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ويجتمع بعدد من رجال الأعمال الإسبان.



كما سيشهد الرئيس السيسي، الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

