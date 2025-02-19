فلسطين.. استشهاد 20 شخصا وإصابة واعتقال آخرين في رفح

أعلنت لجنة الطوارئ المركزية في رفح استشهاد 20 شخصا وإصابة واعتقال عدد آخر بالمدينة في انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت تقارير إعلامية ان الزوارق الحربية الإسرائيلية لم تتوانى عن إطلاق القذائف بشكل مستمر، خاصة باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح في أقصى جنوب غزة، موضحا أنّ القذائف تُطلق باتجاه الشريط الساحلي والصيادين الفلسطينيين الذين يحاولون ركوب البحر.

وأشارت التقارير الي أنّ المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية تشهد إطلاق نار متكرر من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تطلق الرصاص تجاه منازل وممتلكات المواطنين، لافتة إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق بعض الطلقات والأعيرة النارية في الهواء بحجة أنّ هناك فلسطينيون يقتربون من المناطق العازلة الممتدة على الشريط الشرقي لقطاع غزة.

ونوهت ان هناك استمرار لدخول الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ تواصل الدخول عبر شريان الحياة الممتد من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة، والتي تأتي محملة بأنواع مختلفة من المساعدات منها الغذاء والمياه الصالحة للشرب، فضلا عن الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود.