الرئيس السيسي: اتفقنا مع إسبانيا على تعمير قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، على عدم تهجير المواطنين في غزة، وأن تعمير قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم التأكيد على دعم المنظمات الإنسانية للشعب الفلسطيني، واللقاء جاء فيه الحديث عن التطورات التي تحدث في سوريا، وتم التوافق على وحدة سوريا وسلامة الأراضي الخاصة بها، وأن هناك رفض لما تنتهكة إسرائيل في سوريا.

وأشار إلى أنه تم الحديث عن الأوضاع في لبنان، وتن التوافق على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أن هناك رفض بشكل حاسم لعملية التهجير للمواطنين في غزة، وأن تهجير الفلسطينين يتعارض مع القانون الدولي.

وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية، خلال مؤتمر الصحفي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، أنه تم رفع العلاقات بين إسبانيا ومصر، لـ الشراكة الاستراتيجية.

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وفي خدمة مميزة نقدم بث مباشر، لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون في مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي والسياحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء في ثاني أيام زيارته الرسمية لإسبانيا، الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ويجتمع بعدد من رجال الأعمال الإسبان.



كما سيشهد الرئيس السيسي، الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

