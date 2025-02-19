مصرع عامل وإصابة آخرين بسبب انهيار سقف منزل أثناء ترميمه بالمحلة

شهدت منطقة دوران محب بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل واقعة مصرع عامل واصابة آخرين في حادث انهيار سقف الطابق الخامس بمنزل سكني صادر له قرار ترميم بشكل مفاجئ وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مصرع عامل واصابة آخرين إثر سقوطهم من الطابق الخامس بمنطقة محب بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.