الرئيس السيسي يدعو ملك إسبانيا لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكره إلى الجانب الإسباني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله إلى المملكة، مشيرًا إلى اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين على المستويين الحكومي والشعبي.

وخلال كلمته في مأدبة الغداء التي أقيمت على شرفه، والتي بثتها قناة “إكسترا نيوز”، أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لاستقبال الملك فيليب السادس في زيارة رسمية إلى مصر قريبًا، كما دعاه إلى حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر عقده في يوليو 2025.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن زيارته لإسبانيا تأتي في ظل تطور ملحوظ في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن لقاءاته مع الملك فيليب السادس ورئيس الحكومة الإسبانية عكست التزامًا ورغبة مشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين.



ولفت إلى أن هذا التوجه تُرجم إلى توقيع الإعلان المشترك لرفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية.

وشدد الرئيس السيسي على تطلع مصر للعمل المشترك مع إسبانيا لتنفيذ جميع محاور هذه الشراكة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في كلا البلدين.