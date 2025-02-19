ياسر جلال‬⁩ لسوسن بدر‬⁩: "أنا هموت وأشتغل معاكي"

قاطع الفنان ياسر جلال، حديث النجمة سوسن بدر أثناء حديثها في أحد اللقاءات بطريقة عفوية قائلا: “ نفسي اشتغل معاكي، أنا جاي اسلم على حضرتك واحييكي ولازم المشاهد يشوف عظمتك وجمالك يا أجمل وأعظم فنانة في مصر انتي منورة الدنيا”.

مسلسل جودر

ويعيد مسلسل جودر، المُشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل، بشكل خاص جدًا، وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

المسلسل يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.