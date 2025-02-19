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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مثال للالتزام.. وزير قطاع الأعمال ينعى المهندس عابد عز الرجال

وزير قطاع الأعمال ينعى المهندس عابد عز الرجال
وزير قطاع الأعمال ينعى المهندس عابد عز الرجال
علياء فوزى

نعى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس عابد عز الرجال رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للبترول، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض، قائلا: "إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "فقدنا اليوم إنسانًا محترمًا وصديقا عزيزا، دمث الخلق، عرفناه بطيب أخلاقه ونقاء سيرته وإخلاصه في العمل، صاحب مسيرة حافلة بالعطاء في قطاع الصناعة والطاقة في مصر.. كان مثالًا يحتذى به في الالتزام والتفاني والإخلاص في خدمة وطنه، وساهم بجهوده وخبراته الواسعة في تطوير قطاع البترول والبتروكيماويات والأسمدة، وتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات الهامة".

كما تقدم المهندس محمد شيمي بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد الكريم وأصدقائه ومحبيه وجميع العاملين في قطاع البترول وشركة أبو قير للأسمدة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قطاع البترول شركة أبو قير للأسمدة وزير قطاع الأعمال العام المهندس عابد عز الرجال وفاة المهندس عابد عز الرجال

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