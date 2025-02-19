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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شديدة الكتعة.. فيفي عبده تكشف تفاصيل دورها في العتاولة2

فيفي عبده
فيفي عبده

قالت الفنانة فيفي عبده التي انضمت إلى الموسم الثاني من "العتاولة 2"  إنها محظوظة بتقديم عدد كبير من الأعمال الدرامية والبرامج عبر شاشة MBC مصر خلال السنوات الماضية وجميعها نالت قسط كبير من النجاح. 

وأضافت فيفي عبده في تصريحات صحفية، أنها فوجئت بترشيح المُخرج لها للمُشاركة في الموسم الثاني من العتاولة، حيث كانت تُتابع الموسم الأول كُمشاهدة مستمتعة بالأحداث. 

وقالت فيفي عبده، إنها تؤدي في هذا الموسم شخصية "شديدة الكتعة" وهي شخصية مؤثرة في الأحداث وأن الخط الدرامي الخاص بها سيجد تفاعلاً كبيراً من المُشاهدين وخاصة أنه يتقاطع مع أغلب الأبطال، وستتفجر من خلالها الكثير من المُفاجآت في الأحداث، مشيرةً إلى أن المُسلسل أصبح علامة مُميزة وارتبط به الجمهور، لذا فهي على قناعه من أن هذا الموسم سيحقق نجاح فني وجماهيري يفوق حتى نجاح الموسم الأول.

وتصدر برومو الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، جميع صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي و السوشيال ميديا، حيث تخطت نسبة مشاهدته الـ 30 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه من قبل الشركة المنتجة، فقد حق نحو 15 مليون مشاهدة على "الفيسبوك"، و 8 مليون مشاهدة على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهر "انستجرام، و و 7 مليون مشاهدة على الـ تيك توك بحسب بيان للشركة المنتجة.

وسيطر على البرومو العديد الاثارة والتشويق والاكشن، خاصة مع عودة عيسى الوزان "باسم سمرة"، واشتعال الحرب بينهم من جديد، وظهور خفة ظل فيفي عبده، وبراعة أحمد السقا في تقديم مشاهد الاكشن، و الاغنية التي لا تتعدى الثواني، وكانت كانت حديث الناس عبر السوشيال ميديا، كل هذه العوامل جعلت البرومو يحقق نحو الـ30 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.


مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين... ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

العتاولة أحمد السقا فيفي عبده

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