مساء الجمعة...قطع المياه لمدة8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق:"شارع النيل من كوبرى عباس حتى كوبرى الجامعة ومتفرعاته، ميدان الجيزة، سفارة تركيا، سفارة الأمارات العربية المتحدة"، وذلك لمدة ٨ ساعات، بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢/٢١/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٢

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال الصيانة، وكذا تغيير محبس مياه قطر ٨٠٠ مم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لتنفيذ الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.