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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري عسران والتونسي البدوي يشاركان بمعسكر BWB العالمي ضمن فعاليات نهاية أسبوع NBA كل النجوم

لاعبو كرة السلة
لاعبو كرة السلة
عمرو الحلواني

انضم المصري علي عسران والتونسي أحمد البدوي لقائمة اللاعبين المشاركين في معسكر "كرة السلة بلا حدود" BWB العالمي، والذي يقام بالتعاون مع نهاية أسبوع "NBA كل النجوم" في سان فرانسيسكو أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث تم الكشف عن القائمة النهائية للمشاركين بما في ذلك 8 لاعبين أفارقة يمثلون 6 دول، على رأسهم المصري عسران والتونسي البدوي.

وتضم القائمة الإفريقية أيضاً الثلاثي النيجيري ديفيد أوجونا إيكي وإيكينا ألوزي وثيوفيلوس إيديما، والكونغولي الديمقراطي هيري بوكينجا، والغيني أرافان دياني، والجنوب سوداني بول أتير ماكر بول.

وسيظهر المصري علي عسران (16 عاماً) في الموسم الثاني من وثائقي Born and Bred، وهو مسلسل وثائقي يوثق رحلة أفضل المواهب الأفريقية واللحظات التي شكلت مسيرتهم كلاعبين وشباب.

ويظهر علي في الحلقة الثالثة التي تحمل اسم Breaking Ground، والتي تتبع مسيرة علي المولود في العاصمة المصرية القاهرة ورحلته الملهمة وكيف اكتشف شغفه بكرة السلة وحوله إلى إرادة وتصميم داخل الملعب.

ومن المقرر أن يتخرج علي من أكاديمية NBA هذا العام، وسبق للمهاجم الذي يبلغ طوله 201 سم تمثيل منتخب مصر تحت 16 وتحت 17 عامًا.

أما التونسي أحمد البدوي والبالغ من العمر 17 عاماً فقد مثل منتخب تونس تحت 17 عاماً، وظهر في الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL للمرة الأولى في موسمه الرابع حين شارك في 4 مباريات مع فريقه الاتحاد المنستيري بوصفه أحد لاعبي برنامج BAL Elevate. وشارك البدوي في معسكر كرة السلة بلا حدود BWB في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في أغسطس 2024، وتم اختياره ضمن فريق كل النجوم بالمعسكر.

جدير بالذكر أن NBA بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA نظما 78 معسكرًا لكرة السلة بلا حدود BWB في 52 مدينة عبر 33 دولة في القارات الست (أفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والأمريكيتين).

وتستضيف NBA أربعة معسكرات إقليمية لـ BWB في الفترة التحضيرية بين المواسم. وفي عام 2015 أنشأت NBA معسكر BWB العالمي، والذي يُقام سنويًا على هامش نهاية أسبوع NBA All-Star لأفضل اللاعبين الواعدين من معسكرات الصيف السابق.

وكان معسكر BWB أقيم في إفريقيا للمرة الأولى عام 2003، وتم تنظيمة 20 مرة منذ هذا الحين. وأخرجت معسكرات BWB إفريقيا عدد من لاعبي NBA الحاليين، أبرزهم باسكال سياكام (الكاميرون؛ إنديانا بيسرز)، وجويل إمبيد (الكاميرون؛ فيلادلفيا سفنيتي سيكسرز) وأولريش تشومشي (الكاميرون؛ تورنتو رابتورز).

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