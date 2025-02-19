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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا
زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا
محمد غالي

في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من الإجراءات المهمة التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تشمل هذه الإجراءات زيادات في المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، وتخصيص منح مالية للعمالة غير المنتظمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودمج هذه الفئات في الاقتصاد الرسمي.

كما تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور، وطرح سلع رمضان بأسعار مخفضة في المعارض المختلفة، في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الدعم اللازم للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم زيادة المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية التي ستُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبًا.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية، إضافة زيادات مالية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، مع تنفيذ الزيادات قبل بداية العام المالي الجديد.

وأشار أيضًا إلى أنه سيتم الإعلان عن منح مالية وإجراءات لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

كما تم اتخاذ خطوات مهمة لزيادة الأجور والمعاشات والحد التأميني في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق برامج الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان


يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة من الحكومة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

 تم الإعلان عن منح مالية قدرها 1000 جنيه لهذه الفئة، بالإضافة إلى توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان لضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية.

موعد رفع الحد الأدنى للأجور


سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث سيحصل العاملون على زيادة تصل إلى 7,000 جنيه شهريًا بدلاً من 6,000 جنيه.

قرارات المجلس القومي للأجور لعام 2025


ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع المجلس القومي للأجور حيث تم بحث الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. 

وصدرت القرارات التالية
- زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه، بدءًا من 1 مارس 2025.
- تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت) ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.


- تحديد العلاوة الدورية في القطاع الخاص بحد أدنى 3٪ من أجر الاشتراك التأميني، مع عدم تقلصها عن 250 جنيهًا شهريًا.

رئيس الوزراء يعلن موعد تنفيذ زيادة المعاشات والمرتبات


أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن موعد تنفيذ زيادة المعاشات والمرتبات رسميًا. 

وأوضح في مؤتمر صحفي أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد الحزمة الاجتماعية الجديدة تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القادمة. 

وستتضمن الحزمة جزئين الأول يتعلق بالإجراءات المقررة للأشهر الثلاثة القادمة، بينما يخص الثاني زيادة الأجور والمعاشات التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل.

 

موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

أكد رئيس الوزراء أنه تم مناقشة تفاصيل حزمة زيادة المرتبات مع وزارة المالية، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المالي المقبل بالتوازي مع زيادة المعاشات.

 

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه بالقطاع الخاص

سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025. 

كانت الزيادة التدريجية قد بدأت منذ يناير 2022، حيث كانت الزيادة كالتالي
- 2,400 جنيه في يناير 2022
- 2,700 جنيه في يناير 2023
- 3,000 جنيه في يوليو 2023
- 3,500 جنيه في يناير 2025
- 6,000 جنيه في مايو 2025
- 7,000 جنيه في مارس 2025

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني


وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بنسبة 15% سنويًا. 

تم رفع الحد الأدنى إلى 2,300 جنيه بدلاً من 2,000 جنيه، كما تم زيادته للحد الأقصى ليصبح 14,500 جنيه بدلًا من 12,600 جنيه.

 

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الرابط التالي (https//www.moss.gov.eg). 
قم بإدخال الرقم القومي في الحقل المخصص واضغط على أيقونة "استعلام". 

ستظهر نتيجة الاستعلام التي تشمل المعلومات التالية
- المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة المسجلة
- الرقم القومي، اسم المواطن، ورقم بطاقة تكافل أو كرامة
- نوع البطاقة (تكافل أو كرامة)
- حالة البطاقة (سارية، مجمدة، أو موقوفة)، مع توضيح السبب في حالة التجميد أو الإيقاف.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه يتم متابعة الأسواق والسلع على مدار اليوم لضمان توفير السلع بكميات كبيرة، مشيرًا إلى افتتاح معرض «أهلاً رمضان» في القاهرة، وافتتاحه في محافظة الجيزة اليوم. 

وأضاف أن أكثر من 120 معرضًا تم فتحها في مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى أكثر من 220 سوقًا من أسواق اليوم الواحد.

وأشار إلى أن هناك اتفاقًا مع السلاسل التجارية الكبرى لفتح ركن لمبادرة "أهلاً رمضان" داخل محلاتها لعرض السلع والمنتجات بأسعار مخفضة خلال الفترة القادمة.

الحكومة المصرية رئيس مجلس الوزراء المرتبات والمعاشات منحة من الحكومة زيادات في المرتبات والمعاشات

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