موعد صرف معاش شهر مارس | تفاصيل

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات وأسرهم عن موعد صرف معاش شهر مارس 2025 .



ويتساءل أصحاب المعاشات .. هل سيتم صرف معاش شهر مارس 2025 قبل حلول شهر رمضان المعظم؟ .



وحتى هذه اللحظة لم تصدر أي قرارات من الحكومة بشأن تبكير صرف معاش شهر مارس 2025 ، حيث يتزامن حلول شهر رمضان المبارك مع بداية شهر مارس ومن المقرر أن تتم عملية الصرف 1 مارس الموافق 1 رمضان المبارك .

ومن المقرر أن يضع بنك ناصر الاجتماعي، والهيئة القومية للبريد، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات اللازمة، لتيسير عملية صرف معاش شهر مارس 2025 لجميع المستحقين دون تأخير المستحقات، وتقديم كافة التيسيرات على أصحاب المعاشات.

وشهدت عملية صرف المعاشات الشهر الماضي انتظام عمليات الصرف من جميع منافذ الصراف الالية ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الإجتماعي ، كما وضع بنك ناصر الاجتماعي الاستعدادات النهائية لصرف المعاشات وتقرر فتح جميع الفروع غدا السبت لصرف المعاشات .

وأرسل بنك ناصر الاجتماعي sms وجاء نصها "عميلنا العزيز , برجاء العلم انه يمكنك صرف المعاش من جميع فروع البنك و ماكينات الصراف الألى .



كما تمت عملية الصرف من جميع منافذ الصرف من ال ATM ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي .



وقررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الشهر الماضي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية يوم السبت الموافق الأول من فبراير، وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر فبراير للسادة العملاء ، على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فأن البنك يولي اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي 'ATM'سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري.

ومن جانبه أوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة.

كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.

وأضاف أنه تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلي أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.