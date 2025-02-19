أحمد عبد المجيد: دعم التحالف الوطني لـ 25 مليون مستفيد قبل رمضان خطوة مهمة

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، مشيدًا بجهوده المستمرة في تعزيز الحماية الاجتماعية.

وأشار عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يستعد لتوزيع نحو 5 ملايين كرتونة غذائية، يستفيد منها أكثر من 25 مليون مواطن، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة تعكس التزام التحالف بدعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أهمية تكاتف الجهود لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتًا إلى أن التحالف الوطني حقق نجاحات كبيرة منذ انطلاقه، وساهم بشكل فعال في تقديم الدعم التنموي والغذائي للأسر الأولى بالرعاية.

ووصف نائب الإسكندرية جهود التحالف بأنها التزام مستمر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء البلاد.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد بالتأكيد على أن ظهور التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي يضم عشرات منظمات المجتمع المدني، وجهوده الكبيرة في تقديم الدعم، يعكسان حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة للمواطنين.