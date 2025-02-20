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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة المنيا..كدواني يعلن طرح الحديقة الدولية للاستثمار .. ويشهد إطلاق قافلة متنقلة لبيع السلع الغذائية

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم.. فقد أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا طرح الحديقة الدولية للاستثمار لخدمة المواطنين، وشهد إطلاق قافلة متنقلة لبيع السلع الغذائية، كما قاد  حملة تفتيشية على السلاسل التجارية للتأكد من توافر السلع  الغذائية.


محافظ المنيا يعلن طرح الحديقة الدولية للاستثمار لخدمة المواطنين.

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الحديقة الدولية التي تقع بمنطقة أبو فليو بشرق النيل، ضمن جولات المحافظ الميدانية ، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والقطاعات الخدمية بالمحافظة، بهدف دراسة إمكانية إعادة تأهيلها وتطويرها والوقوف على سبل الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم موارد المحافظة.

تابع المحافظ خلال جولته بالحديقة، التي تقع على مساحة 13 فدانا الحالة العامة للحديقة وتحقيق أفضل استفادة منها ودراسة طرحها للمستثمرين ورجال الأعمال لتعظيم الاستفادة منها لتشمل، مناطق ترفيهية وسياحية ومدينة ملاهي لأبناء المنيا، مما يعزز الموارد الذاتية للمحافظة وتحقيق رضا المواطن، واستمع المحافظ لشرح حول طبيعة العمل وعدد العاملين وحجم الإقبال والإيرادات خلال الفترة الماضية.

محافظ المنيا يقود حملة تفتيشية على السلاسل التجارية للتأكد من توافر السلع  الغذائية

قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،  حملة تفتيشية مكثفة على عدد من السلاسل التجارية بمدينة المنيا، لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المُقررة ووضعها بشكل واضح ومُعلن للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين،

ووجّه المحافظ وكيل وزارة التموين بزيادة المعروض من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة المنتجات المطروحة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

محافظ المنيا يشهد إطلاق قافلة متنقلة لبيع السلع الغذائية


شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، إطلاق قافلة متنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بقرية صفط الخمار، كما افتتح معرض أهلا رمضان بمركز المنيا، وسط إقبال كثيف من الأهالي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “بداية” لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد اللواء كدوانى أن المحافظة حريصة على التوسع في إقامة هذه المعارض بجميع الأحياء والقرى والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف توفير السلع الغذائية والرمضانية طوال الشهر الكريم بأسعار مناسبة، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أقسام المعرض، وأجرى حوارًا مع العارضين والمواطنين للاطمئنان على توافر السلع الأساسية، والخضروات، واللحوم البلدية والمجمدة، حيث تتجاوز نسبة التخفيضات 30%. 

المنيا محافظ المنيا سلع غذائية

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