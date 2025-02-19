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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توافر تام لوسائل تنظيم الأسرة بوحدة جزيرة السعادة في الشرقية

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

تفقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة والسكان، وحدة طب الأسرة بجزيرة السعادة، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبدالحميد مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور سامح إسكندر مدير إدارة الرعاية المتكاملة وإدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، والدكتورة رضوى محمود مديرة الإدارة الصحية بالزقازيق.

تفقد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة العيادات التخصصية والخدمات المقدمة ضمن مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية بوحدة جزيرة السعادة، متابعين عمل الفرق الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، والتي منها "دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، كما تفقدا غرفة المشورة ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية، واطمأنا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.

كما قام الدكتور هاني جميعة والدكتور محمد عبدالله بالمرور على غرفة ملفات طب الأسرة، وتم التأكد من استيفاء الملفات وفقاً للتعليمات المحددة من قبل وزارة الصحة، وتم التنبيه باستكمال الملفات وفقاً لعدد الأسرة المستهدفة بالخدمة بقرية جزيرة السعادة، كما تم المرور على عيادة تنظيم الأسرة، وغرفة المشورة بها، ومناظرة مؤشرات التردد عليها، والتأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة، كما تم المرور على معمل الدم والأمراض المتوطنة بالوحدة، والتأكد من توافر المستلزمات والكيتسات اللازمة للعمل، لضمان تقديم التحاليل الطبية بدقة وكفاءة عالية، كما تابعا مؤشرات أداء العيادات المسائية، ووجه بأهمية تكثيف جهود التوعية والدعاية لهذه العيادات لضمان الاستفادة القصوى منها من قِبل المواطنين.

كما اطلع وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية على سجلات التردد ومؤشرات الأداء الخاصة بمبادرة "قلبك أمانة"، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، وأشاد الدكتور محمد عبدالله بمستوى أداء العمل داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظة الشرقية، وخاصة في مبادرة القضاء على السمنة بوحدات الرعاية الأولية، والتي تميزت بها المحافظة على مستوى الجمهورية، مقدماً الشكر هو ووكيل الوزارة للفرق الطبية على الأداء المتميز، وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية أن المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الأولية تتم بمحافظة الشرقية على عدة مراحل، حيث شملت المرحلة الأولى تطوير ورفع كفاءة ١٩ منشأة صحية، تشمل وحدات صحية ومراكز طبية تقدم خدماتها على مدار الساعة خلال الفترات الصباحية والمسائية، هذا بالإضافة إلى إتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأولية، فيما يجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تشمل ٧٦ منفذ طبي، ليصبح إجمالي الوحدات التي تم تطويرها بالمحافظة ٩٥ وحدة صحية، ضمن خطة الوزارة لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية.

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