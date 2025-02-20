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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكافل الصحفيين: البدء في تطبيق الميزة التكافلية الجديدة وصرف الزيادات الثلاثاء

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين عن الانتهاء من اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرارات الجمعية العامة للصندوق الخاصة بزيادة الميزة التكافلية، وبناءً عليه تقرر صرف فرق الميزة التكافلية للزملاء، الذين قاموا بصرف مستحقاتهم خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٤، حتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ لبلوغ سن 60 أو الوفاة، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء القادم الموافق 25 فبراير 2025م.  

وكانت الجمعية العامة للصندوق قد قررت في 28 يوليو 2024م، زيادة الميزة التكافلية للأعضاء بنسبة 60% اعتبارًا من 2024/1/1م، وزيادة الاشتراك 100 جنيه شهريًا. 

وحرصًا من مجلس الإدارة على مصلحة الأعضاء، وتقديرًا للظروف الاقتصادية الحالية، قرر مجلس الإدارة تقسيط فروق الاشتراك للأعضاء المسددين بحد أدنى 50 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من شهر أكتوبر 2024م.

مع العلم بأن عدد الأعضاء المستفيدين من صرف فرق زيادة الميزة التكافلية (149) عضوًا.

نقابة الصحفيين التكافل تكافل الصحفيين

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