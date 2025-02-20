موكل وصديق المتهم.. القبض على مشتبه به جديد في قضية سف.اح المعمورة

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على مشتبه به جديد في قضية سفاح المعمورة يدعى “ب.ح” وهو كان صديق السفاح وأحد الموكلين عنده في قضايا تخص إيصالات أمانة وإقراض بالربا حيث تحوم الشكوك حوله بمشاركة المتهم الأساسي في تلك الجرائم.

وتجري جهات التحقيق استجواب المشتبه فيه وعلاقته بالجرائم التي ارتكبت، ليرتفع عدد المقبوض عليهم معه إلى 6 أشخاص (3 سيدات و3 رجال).

وأكد محمد سامي، محامي أسره الضحية الثانية تركية، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على “ب ح” كمشتبه به في قضية سفاح المعمورة، وذلك للعلاقة الوطيدة بينهم وما هو معروف عنهم، لافتًا إلى أن أسرة المجني عليها تركية عبد العزيز طالبت بدفن رفاتها وتقديم المتهم للعدالة وتوقيع أقصى عقاب عليه.

ودخلت قضية سفاح المعمورة نصر الدين السيد، أسبوعها الثاني إلا أنه كل يوم تتكشف أحداث جديدة عن هذا السفاح وكيفية اختيار ضحاياه وقتلهم، ووجود من ساعده على جرائمه.