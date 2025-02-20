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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 20 فبراير 2025

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، الخميس 20-2 -2025 وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

‏‎سعر الدولار في البنك المركزي المصري
50.53 جنيه للشراء، مقابل 50.35 جنيه للبيع

‏‎سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
‏‎50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.68 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
50.54 جنيه للشراء، مقابل 50.64 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
‏‎ 50.54 جنيه للشراء، مقابل 50.64 جنيه للبيع.
 


‏‎سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
‏‎ 50.55 جنيه للشراء، مقابل 50.65 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:
50.56 جنيه للشراء، مقابل 50.66 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك مصر:
‏‎ 50.54 جنيه للشراء، مقابل 50.64 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
‏‎ 50.54 جنيه للشراء، مقابل 50.64 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في المصرف المتحد:
‏‎ 50.54 جنيه للشراء، مقابل 50.64 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك قناة السويس:
‏‎ 50.54 جنيه للشراء، مقابل 50.64 جنيه للبيع

البنك المركزي سعر الدولار الدولار المركزي ى سعر صرف الدولار

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