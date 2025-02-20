سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 20 فبراير 2025

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، الخميس 20-2 -2025 وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

‏‎سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.53 جنيه للشراء، مقابل 50.35 جنيه للبيع

‏‎سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

‏‎50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.68 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

50.54 جنيه للشراء، مقابل 50.64 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

‏‎ 50.54 جنيه للشراء، مقابل 50.64 جنيه للبيع.



تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 20-2-2025 اليوم .. لجنة السياسات النقدية تجتمع لتحديد أسعار الفائدة



‏‎سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

‏‎ 50.55 جنيه للشراء، مقابل 50.65 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:

50.56 جنيه للشراء، مقابل 50.66 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك مصر:

‏‎ 50.54 جنيه للشراء، مقابل 50.64 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

‏‎ 50.54 جنيه للشراء، مقابل 50.64 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في المصرف المتحد:

‏‎ 50.54 جنيه للشراء، مقابل 50.64 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك قناة السويس:

‏‎ 50.54 جنيه للشراء، مقابل 50.64 جنيه للبيع