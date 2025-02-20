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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الفراخ المشوية لأول يوم رمضان

الدجاج المشوي
الدجاج المشوي
ريهام قدري

تعد الفراخ المشوية من الاكلات اللذيذة التي تقدم قبل رمضان ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الفراخ المشوية لأول يوم رمضان للشيف فاطمة ابو حاني 

الفراخ المشوية من الأطباق اللذيذة والمفضلة في شهر رمضان، فهي خفيفة وصحية وتناسب الإفطار بعد يوم طويل من الصيام. إليك طريقة سهلة ومضمونة لتحضيرها:

المكونات:

دجاجة كاملة (مغسولة جيدًا ومصفاة)

2 ملعقة كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة عسل (اختياري لإضافة لمعة ونكهة مميزة)

عصير ليمونة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة خل

شرائح بصل وفلفل ألوان (للتزيين)


طريقة التحضير:

1. تحضير التتبيلة: في وعاء، اخلطي الزبادي مع زيت الزيتون، عصير الليمون، الثوم المفروم، والبهارات جميعها، وأضيفي العسل والخل للحصول على نكهة مميزة.


2. تتبيل الدجاج: قومي بعمل شقوق في الدجاجة حتى تتشرب التتبيلة جيدًا، ثم غطيها بالتتبيلة من الداخل والخارج واتركيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل (ويفضل ليلة كاملة).


3. الشوي في الفرن:

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية.

ضعي الدجاجة على شبكة الفرن أو في صينية مبطنة بورق الزبدة، وضعي شرائح البصل والفلفل تحتها.

غطيها بورق ألومنيوم لمدة 40 دقيقة، ثم أزيلي الورق واتركيها تتحمر لمدة 20 دقيقة إضافية حتى تكتسب لونًا ذهبيًا جميلًا.

4. الشوي على الفحم (اختياري): بعد إخراج الدجاج من الفرن، يمكنك وضعه على الفحم لبضع دقائق للحصول على نكهة الشواء المدخنة.


5. التقديم: قدمي الفراخ المشوية مع الأرز البسمتي أو البطاطس المشوية وسلطة الزبادي للحصول على وجبة إفطار متكاملة.

نصيحة: للحصول على دجاج طري ولذيذ، يمكنك دهنه بالقليل من الزبدة قبل إدخاله الفرن وإضافة ملعقة صغيرة من العسل أو السكر في التتبيلة لمذاق رائع.

دجاج الدجاج المشوي الفراخ المشوية

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