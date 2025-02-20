"دينية النواب" توصي بإحلال وتجديد مسجد سيدي المغربي بناحية كرموز بمحافظة الإسكندرية

أوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بإحلال وتجديد مسجد سيدي المغربي بناحية كرموز بمحافظة الإسكندرية.

كما أوصت اللجنة بأن يتم وضع المسجد في خطة تكميلية للإحلال والتجديد من قبل الوزارة حتي تتم الاجراءات بسرعة وترسية الأعمال للإحلال والتجديد مع تخصيص المخصصات المالية لهذا الغرض علي وجه السرعة ، جاء ذلك خلال زيارة وفد اللجنة لمحافظة الإسكندرية.

وأكد الدكتور أسامة العبد رئيس الوفد أن حالة المسجد لا يجدي معها أي أنواع المسكنات أو المعالجات من خلال الترميم وخلاف ذلك حيث أن حالة المسجد حالة مزرية للغاية ومغلق من أكثر من ١٢ سنة وهو ايل للسقوط.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ابوهاشم امين سر اللجنة أن المنطقة تحتاج بسرعة للمسجد لأنها ذات كثافة سكانية عالية كما أنه لابد من العمل علي توسعة المسجد خاصة وأن بجواره منزل مهجور وايل للسقوط وهو ملك لهيئة الاوقاف ، لذا أوصت اللجنة بأن يتم ضم مساحة المنزل المسجد من أجل توسعته.

كما تفقد وفد اللجنة منطقة ميدان المساجد ، و ثمنت اللجنة ما يحدث بالمنطقة من تطوير وتحديث ، حيث أن المنطقة مزار من مزارات السياحة الدينية وتضم بين جنباتها قبور العديد من اللاولياء والائمه مثل مسجد الإمام البصيري ومسجد سيدي ياقوت العرش ومسجد أبو الاصلاح وقبور الائمة ال ١٥ ومقام جد وخالة سيدي ابراهيم الدسوقي ، كما تفقدت اللجنة مسجد سيدي المرسي أبوالعباس.

رافق وفد اللجنة كل من نجاح راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والمهندس مصطفي عبدالعال رئيس القطاع الهندسي بوزارة الأوقاف والمهندس إبراهيم عبدالحميد مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الإسكندرية.

والجدير بالذكر أن الوفد يضم كل من الدكتور اسامة العبد رئيسا والدكتور محمد ابوهاشم امين سر اللجنة و كل من النواب سهير القاضي وعبير محمد السيد نصار ودعاء محمد سليمان من اعضاء اللجنة ، كما يضم الوفد أمل دسوقي امين اللجنة وعبدالحليم ابراهيم أمين مساعد اللجنة ورامي جعفر باحث بلجنة الشئون الدينية وعمرو الباز من قطاع العلاقات العامة.