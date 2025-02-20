الشباب والرياضة تختتم فعاليات برنامج التوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني بالسويس

اختتمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، فعاليات البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني تحت شعار "شباب واعي" بمركز شباب سليم الحي بمحافظة السويس بمشاركة أعضاء المشروع القومي نادي القيادات الشبابية ومجموعة من القيادات الشبابية المتميزة بالمحافظة.



وذكرت الوزارة في بيان اليوم أنه قد قدمت المحاضرة الختامية الدكتورة مايسة إبراهيم مدرس بكلية الطب البشري جامعة السويس، وتناولت الآثار السلبية للإدمان الإلكتروني على الفرد والأسرة والمجتمع وما تضمها من الآثار الصحية والمتمثلة في أنه يؤدي إلي ضعف البصر ، التأثير على الصحة العقلية ، السمنة ، إلتهاب فقرات الرقبة والعمود الفقري ، الصداع المستمر ، ضعف الذاكرة، واضطرابات الإدراك الحسي"، بجانب الآثار النفسية من الإكتئاب ، الأرق ، التقلبات المزاجية، الشعور باللامبالاة والسلوك العدواني، والعنف الشديد"، بالإضافة إلى الآثار الإجتماعية من العزلة ، سوء الحالة المادية ، عدم ممارسة الرياضة ، الخلافات الأسرية.



جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ هذا العام المرحلة الثانية من المشروع بـــ 7 محافظات ( الجيزة، الإسكندرية، الغربية، شمال سيناء، السويس، الفيوم، والأقصُر ).



وتتضمن محاور البرنامج مفهوم الإدمان الإلكتروني وأنواعه ، وأثره على الشباب والأسرة والمجتمع المصري ، وكيفية المواجهة والتعافي والتخلص من آثاره السلبية.