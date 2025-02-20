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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السعودي يصدر عقوبات نارية ضد الهلال

الهلال السعودي
الهلال السعودي
محمد السعيد

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارات وعقوبات نارية ضد نادي الهلال ومدربه البرتغالي خورخي خيسوس.

كان الهلال أصدر بيانا هاجم فيه طاقم تحكيم مباراته ضد الرياض، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري السعودي، بجانب تصريحات من مدرب الفريق انتقد خلالها اختيار حكم من السلفادور لإدارة المباراة.

قرارات وعقوبات الاتحاد السعودي ضد الهلال

أولاً: ثبوت مخالفة نادي الهلال للمواد (50-2) و (50-3) و (50-4) من لائحة الانضباط والأخلاق.
ثانيًا: إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ثالثًا: تحذير نادي الهلال ومسئوليه بعدم الإساءة تجاه مسئولي المباراة ولجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والعاملين في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وإثارة الرأي العام.
رابعًا: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.
 

عقوبة ضد المدرب

ثبوت مخالفة مدرب نادي الهلال/ جورجي جيسوس للمادة (50-2) من لائحة الانضباط والأخلاق.
ثانيًا: إلزام مدرب نادي الهلال/ جورجي جيسوس بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ثالثًا: تحذير مدرب نادي الهلال/ جورجي جيسوس بعدم الإساءة تجاه مسؤولي المباراة.
رابعًا: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

الهلال السعودي الرياض الهلال لجنة الانضباط الاتحاد السعودي خيسيوس

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