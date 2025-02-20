علاقة غرامية تنتهي في الجنايات.. قرار ضد عاطل اعتدى على فتاة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء إلى جلسة 25 فبراير الجاري.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة سنة بالقوة بأن استدرجها إلى منزله بعد أن نشبت بينهما علاقة غرامية استمرت سنتين.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استغل سذاجة الفتاة واستدرجها بعيدا عن أعين ذويها ثم عاشرها أكثر من مرة معاشرة الأزواج ثم تهرب من وعده لها بالزواج.

كانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت بلاغا من فتاة تتهم فيه شابا بهتك عرضها والتهرب من الزواج بها بدائرة القسم.

دلت التحريات على صحة البلاغ وأن الشاب أوهم المجني عليها بالحب حتى سلمت له نفسها ثم طاوعته وذهبت معه إلى شقته وعاشرها معاشرة الأزواج وعندما طالبته بالزواج تهرب ورفض، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.