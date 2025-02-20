الرئاسة الفلسطينية: نعمل مع مصر والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس عباس سيقدم الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن الخطة تشتمل على العناصر التي من شأنها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وضمان صموده ومنع محاولات التهجير وإعادة إعمار غزة والضفة.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية:" الخطة تتضمن تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في غزة وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".

وتابعت الرئاسة الفلسطينية:" نعمل بالتعاون مع مصر والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة في أقرب فرصة ممكنة".