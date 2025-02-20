مواجهة جزائرية خالصة.. القرعة الكاملة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهات قوية، أبرزها المواجهة الجزائرية الخالصة بين اتحاد العاصمة ونظيره الرياضي القسنطيني، فيما يخوض الزمالك المصري، حامل اللقب، مواجهة أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

كما يلتقي نهضة بركان المغربي، وصيف النسخة الماضية، مع أسيك ميموزا الإيفواري، بينما يواجه المصري البورسعيدي نظيره سيمبا التنزاني.

نتائج قرعة ربع النهائي:

ستيلينبوش الجنوب إفريقي 🆚 الزمالك المصري

أسيك ميموزا الإيفواري 🆚 نهضة بركان المغربي

المصري البورسعيدي 🆚 سيمبا التنزاني

الرياضي القسنطيني الجزائري 🆚 اتحاد العاصمة الجزائري

مواعيد المباريات

ستُقام مواجهات الذهاب والإياب يومي 2 و9 أبريل المقبل، حيث تسعى الفرق المتأهلة لتحقيق نتائج إيجابية تقربها من نصف النهائي.

مواجهات نصف النهائي

الفائز من لقاء أسيك ونهضة بركان 🆚 الفائز من مباراة الرياضي القسنطيني واتحاد العاصمة

الفائز من مواجهة ستيلينبوش والزمالك 🆚 الفائز من لقاء المصري وسيمبا

يُذكر أن الأندية المصرية واجهت تحديات كبيرة أمام الفرق الجنوب إفريقية في السنوات الأخيرة، ما يجعل مواجهة الزمالك وستيلينبوش محل ترقب جماهيري واسع.