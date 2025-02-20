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كولر يُحضر مفاجأة للزمالك.. الدفع بهذا اللاعب في مباراة القمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كولر يُحضر مفاجأة للزمالك.. الدفع بهذا اللاعب في مباراة القمة

الاهلي
الاهلي
محمد بدران

حسم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قراره بالدفع بالمغربي أشرف داري في التشكيل الأساسي للفريق خلال مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

وشارك داري في الدقائق الأخيرة من مواجهة الإسماعيلي، التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ14، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، حيث دخل بديلًا لرامي ربيعة في الدقيقة 76.

وكان المدافع المغربي قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال لقاء سموحة يوم 7 يناير الماضي، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى، فى تمام الساعة السابعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الاهلى والزمالك.. ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل النادي الأهلي المركز الثانى فى جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 14 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض الأبيض 14 مباراة، فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

موعد مباراة الاهلى والزمالك.. القنوات الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 15 من الدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

الزمالك مباراة القمة الاهلي اشرف داري

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