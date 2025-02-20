الزمالك يتلقى إخطاراً من اتحاد الطائرة بمواعيد مواجهتي الدور ربع النهائي بالدوري

تلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة الطائرة، بشأن مواعيد مواجهتي الفريق الأول بالقلعة البيضاء، في الدور ربع النهائي لبطولة الدوري.

وتقام منافسات الدور ربع النهائي لبطولة الدوري بنظام "بلاي أوف" على أن يتأهل الفريق الفائز في مباراتين إلى الدور نصف النهائي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش، يومي 25 - 26 فبراير الجاري، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، وفي حالة اللجوء للقاء الثالث سيقام يوم 28 من الشهر ذاته على نفس الصالة.

ويستعد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، لمواجهة اتحاد الشرطة، يوم السبت الموافق 22 فبراير الجاري، على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية، ضمن مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، حاتم قنديل مدلكاً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، أحمد شعلان مديراً إدارياً، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات.