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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تجلب ميزة Circle to Search إلى متصفح كروم وتطبيقها على iOS

Circle to Search
Circle to Search
شيماء عبد المنعم

أحد التحسينات المفيدة التي تم تقديمها مؤخرا على هواتف أندرويد هو ميزة "Circle for Search"، التي تتيح لك إجراء بحث سريع عبر الإنترنت ببساطة عن طريق التمرير حول الشاشة، والآن، بفضل عدسة جوجل Google Lens، أصبح جهاز آيفون قريبا من الحصول على هذه الوظيفة أيضا.

وبحسب ما ذكره موقع “cnet”، أعلنت شركة جوجل Google عن تحديثين كبيرين لأداة البحث المرئي Google Lens لمستخدمي آيفون، الأهم من ذلك هو إضافة ميزة البحث على الشاشة "Circle for Search"، التي أصبحت متاحة الآن داخل تطبيقات Chrome وGoogle، مما يلغي الحاجة إلى التقاط لقطات شاشة أو فتح تبويبات جديدة لإجراء بحث مرئي. 

وفي الوقت الحالي، أصبح بإمكان مستخدمي هواتف آيفون، تحديد أي عنصر على الشاشة سواء كان نصا أو صورة أو محتوى فيديو عن طريق التمرير أو التحديد أو النقر عليه.

وفي متصفح Chrome، يتم الوصول إلى هذه الميزة عبر القائمة المنسدلة، وستقوم جوجل قريبا بإضافة أيقونة Google Lens إلى شريط العناوين، مما يعكس الوظائف التي تم طرحها على سطح المكتب العام الماضي. 

وفي تطبيق جوجل، يتم الوصول إليها بنفس الطريقة من خلال القائمة ذات الثلاث نقاط، حيث يظهر خيار "البحث عن هذه الشاشة".

كيفية استخدام Google Lens في تطبيقات Google وChrome على آيفون

كيفية استخدام Google Lens في تطبيقات Google وChrome على آيفون:


إذا كنت في تطبيق جوجل ورأيت شيئا ترغب في معرفة المزيد عنه، يمكنك ببساطة النقر على القائمة ذات الثلاث نقاط ثم تحديد "البحث عن هذه الشاشة باستخدام Google Lens" أو "ابحث عن هذه الشاشة" في Chrome، سيتم تمييز الشاشة بالكامل، مع ظهور عبارة Google Lens في أعلى الشاشة.

بمجرد تحديد الكائن الذي ترغب في البحث عنه، يمكنك استخدام الحركات المريحة لك، ارسم حول الكائن، انقر عليه أو قم بتحديد النص، بعدها، ستظهر نافذة بحث في أسفل الشاشة، تظهر لك المزيد من المعلومات حول الكائن الذي حددته، بالإضافة إلى أي تطابقات مرئية.

ولتوسيع نتائج بحثك وتحسينها، يمكنك إضافة سياق إضافي من خلال شريط البحث الذي يظهر تحت خيار “إضافة إلى البحث”، على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم Circle for Search لتحديد صورة للبيتزا والبحث عن وصفات، يمكنك إضافة مصطلحات مثل "وصفة نباتية" لتحسين دقة البحث.

بالإضافة إلى هذه الميزة، ستتيح جوجل قريبا لمستخدمي آيفون استخدام أيقونة الكاميرا في Google Search لالتقاط صورة والحصول على نظرة عامة أو معلومات حول الكائن الملتقط. 

كما سيتم توسيع نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال Google Lens هذا الأسبوع لتشمل تطبيق جوجل على أنظمة أندرويد وiOS، مع إضافة قادمة قريبا إلى Chrome على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

جوجل Circle to Search عدسة جوجل

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