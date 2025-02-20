e-POWER.. خطوة نحو مستقبل مستدام.. تفاصيل

تعد تقنية e-POWER التي تم تزويد نيسان Qashqai بها إحدى الابتكارات الرائدة في عالم السيارات، والتي تجمع بين مزايا القيادة الكهربائية وكفاءة السيارات التقليدية.

تمثل هذه التقنية حلاً وسيطًا للعملاء الذين لم يستعدوا بعد للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية.

على عكس السيارات الهجينة التقليدية، تعتمد تقنية e-POWER على محرك كهربائي يقود العجلات بشكل مباشر، مما يضمن استجابة فورية وعزم دوران عالي. يتم تشغيل المحرك الكهربائي باستخدام طاقة مستمدة من محرك احتراق صغير يعمل كمولد كهربائي، مما يعني أن السيارة لا تحتاج إلى الشحن عبر مقبس كهربائي، وهو أمر يعزز سهولة الاستخدام.

تتميز هذه التقنية بكفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، ما يجعلها خيارًا صديقًا للبيئة. كما أنها توفر تجربة قيادة سلسة وهادئة مشابهة للسيارات الكهربائية بالكامل، مع الاستفادة من المدى الطويل الذي تقدمه السيارات التقليدية.

منذ إطلاقها، لاقت تقنية e-POWER استحسانًا واسعًا في الأسواق العالمية، وحققت نجاحًا كبيرًا مع إطلاقها لأول مرة في طراز نيسان X-TRAIL. الآن، مع تقديمها في نيسان Qashqai، تُواصل نيسان تعزيز مكانتها كشركة رائدة في تقديم حلول تنقل مبتكرة ومستدامة، مما يدعم التحول نحو مستقبل أكثر اخضرارًا.