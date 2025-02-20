ملك الأردن يؤكد رفضه تهجير الفلسطينيين

اكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مجددا رفض تهجير الفلسطينيين، محذرا من خطورة التصعيد بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.



ووفق بيان للديوان الملكي ، فقد جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني وفداً من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب داريل عيسى حيث بحثا مستجدات المنطقة.



وشدد ملك الأردن على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.



وأشار إلى “الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع تلك الجهود”، وفق البيان ذاته.



وجدد التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية”.



