مضاعفة حجم العمالة بمشروع أبراج"الداون تاون" وبحيرات"كريستال لاجون" بالعلمين

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ بحيرات العلمين "كريستال لاجون" ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، بهدف الوقوف على مستجدات التنفيذ وتذليل أي عقبات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحد الشركات الصينية.

واطَّلع وزير الإسكان خلال الاجتماع على معدلات التنفيذ وجميع أعمال الواجهات للأبراج، ومكونات مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذي تنفذه أحد الشركات الصينية ، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.

كما تابع وزير الإسكان، نسب الحفر والأعمال الجاري تنفيذها والتصميمات لبحيرة العلمين "كريستال لاجون"، والتي تتوسط أبراج الداون تاون، الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وتضم البحيرة 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم، موضحاً أن تنفيذ هذا المشروع سيرفع من قيمة الأراضي المحيطة، وسيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.

ووجه وزير الإسكان بمضاعفة معدلات الأداء للانتهاء في المدة المحددة ومضاعفة حجم العمالة التي يتم الاحتياج لها، ووضع خطة زمنية محددة لوصول كافة التوريدات التي يحتاجها المشروع لتتم المتابعة الدورية لكافة الأعمال والعمالة بالتخصصات التي يحتاجها المشروع.