قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موقف كولر من عودة كريستو للأهلي
تعرف علي ملامح تشكيل مباراة الأهلي والزمالك المتوقع في القمة
وحش بشري.. تأييد حكم إعدام قاتل الطفلة جانيت بمدينة نصر| حيثيات الحكم
حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
دعاء أواخر شعبان.. كلمات تجبر بخاطرك وتقضي حاجتك قبل رمضان
"أمشير هيقلب".. تحذيرات جديدة بشأن تغير حالة الطقس الأيام القادمة
رسالة من الرئيس السيسي لدونالد ترامب في مدريد.. ماذا قال؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لاتفاقية قوية مع ترامب بشأن الاستثمار والأمن
أوقات الصلاة في رمضان 2025 فى السعودية والدول العربية (جداول كاملة)
رئيس الوزراء: استراتيجية النيابة تهدف لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير
أعنف موجة منذ بداية الشتاء.. تحول مفاجئ في حالة الطقس والأرصاد تحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
محمد بدران

رفع الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد رصيده في جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هاتريك لصالح فريقه ريال مدريد، أمام مانشستر سيتي، خلال مباراتهما بدوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على مانشستر سيتي 3-1 على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات إياب ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر سيرهو جيراسي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، رصيد ترتيب الهدافين بواقع 10 أهداف.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:


1 سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 10 أهداف.

2 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 9 أهداف.

3 رافينيا، برشلونة، 8 أهداف.

4 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 8 أهداف.

5 كيليان مبابي، ريال مدريد، 7 أهداف.

6 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 7 أهداف.

7 فانجيليس بافليديس، بنفيكا، 7 أهداف.

8 هاري كين، بايرن ميونخ، 7 أهداف.

9 أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

10 جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

 
قائمة الفرق المتأهلة لدور الـ16

ليفربول الإنجليزي

برشلونة الإسباني

أرسنال الإنجليزي

إنتر ميلان الإيطالي

أتلتيكو مدريد الإسباني

بايرن ليفركوزن الألماني

ليل الفرنسي

أستون فيلا الإنجليزي

فينورد الهولندي

بايرن ميونخ الألماني

كلوب بروج البلجيكي

بنفيكا البرتغالي

بروسيا دورتموند الألماني

ريال مدريد الإسباني

أيندهوفن الهولندي

باريس سان جيرمان الفرنسي

ريال مدريد دوري ابطال اوروبا ترتيب الهدافين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المعاشات والمرتبات

موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟

وزير التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للإداريين والمعلمين | بشرى سارة

الكويت - علم

قرار كويتي عاجل ضد الوافدين

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

ارشيفية

الداخلية تكشف تفاصيل مقتـ ل شخص على يد نجل عميد شرطة بالمعاش

الذهب

لأول مرة | مفاجأة بشأن تحركات الذهب في الفترة الأخيرة.. فيديو

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد.. مذا يحدث بالطقس غدًا

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد.. ماذا يحدث بالطقس غدا

ترشيحاتنا

أنهار متضخمة

مياه بلون أزرق فاتح.. ما قصة الأنهار المتضخمة؟

تمثال رخامي لامرأة

العثور على تمثال عمره 2000 عام مهجور في كيس قمامة| ماذا حدث؟

خط الصعيد

كواليس سقوط امبراطوريات الصعيد.. من محمد منصور إلى محمد محسوب

بالصور

أقوى 12 طريقة.. إليك علاج الجيوب الأنفية في المنزل

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

ابن بيولوجي.. ميساء مغربي تثير الجدل بتصريحاتها في أحدث ظهور

ميساء مغربي
ميساء مغربي
ميساء مغربي

أستراليا تعدم عشرات الحيتان الكاذبة العالقة على أحد الشواطئ

الحيتان
الحيتان
الحيتان

الفنان السوري مكسيم خليل يحتفل بزفاف شقيقته| صور

زواج شقيقة مكسيم خليل
زواج شقيقة مكسيم خليل
زواج شقيقة مكسيم خليل

فيديو

مدفع رمضان

قفلوا الشارع.. سيدة تفقد ابنتها في شبرا بسبب محمد رمضان

حورية فرغلى

كان فيلم وتحول لمسلسل.. حورية فرغلي بدور "سكينة" في بنات همام

رنا عبدالرحمن

رسائل جديدة خلال تسليم جثامين الإسرائيليين الأربعة.. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد