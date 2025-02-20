تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

رفع الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد رصيده في جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هاتريك لصالح فريقه ريال مدريد، أمام مانشستر سيتي، خلال مباراتهما بدوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على مانشستر سيتي 3-1 على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات إياب ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر سيرهو جيراسي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، رصيد ترتيب الهدافين بواقع 10 أهداف.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:



1 سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 10 أهداف.

2 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 9 أهداف.

3 رافينيا، برشلونة، 8 أهداف.

4 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 8 أهداف.

5 كيليان مبابي، ريال مدريد، 7 أهداف.

6 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 7 أهداف.

7 فانجيليس بافليديس، بنفيكا، 7 أهداف.

8 هاري كين، بايرن ميونخ، 7 أهداف.

9 أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

10 جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.



قائمة الفرق المتأهلة لدور الـ16

ليفربول الإنجليزي

برشلونة الإسباني

أرسنال الإنجليزي

إنتر ميلان الإيطالي

أتلتيكو مدريد الإسباني

بايرن ليفركوزن الألماني

ليل الفرنسي

أستون فيلا الإنجليزي

فينورد الهولندي

بايرن ميونخ الألماني

كلوب بروج البلجيكي

بنفيكا البرتغالي

بروسيا دورتموند الألماني

ريال مدريد الإسباني

أيندهوفن الهولندي

باريس سان جيرمان الفرنسي