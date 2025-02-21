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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم 21-2-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر أعلي سعر دولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية، مسجلا نحو 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها.

وجاء أكبر سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي و الزراعي المصري.

وشهد سعر الدولار استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-2-2025؛ بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي .

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في 7 بنوك خاصة من بينها  “ أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد، ميد بنك، التعمير والاسكان، البركة”

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه قد هبط نحو 4 قروش من قيمته  في آخر تداول سجله  أمس الخميس داخل السوق المصرية.

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع.

ثاني أقل سعر 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، التجاري الدولي CIB،قناة السويس، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي، سايب، فيصل".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنكي الأهلي الكويتي و قطر الوطني QNB.

متوسط السعر 

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنكي HSBC و المصري الخليجي.

سجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.57 جنيها للشراء و 50.67 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و كريدي أجريكول.

المعهد المصرفي يطلق منصة للتدريب

أعلن المعهد المصرفي المصري (EBI) – الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري – عن إطلاق تطبيق جديد عبر الهواتف الذكية، ليكون إضافة جديدة لتجربة التعلم الإلكتروني.

 يضم التطبيق مكتبة أطلق عليها "مهارات +" والتي تحتوي على أكثر من 100 دورة من البرامج الإلكترونية المتعلقة بالمهارات الفنية في مجالات العمليات المصرفية والتمويل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك برامج المهارات الشخصية والقيادية في مجالات الموارد البشرية، المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. 

ويتميز التطبيق بسهولة الاستخدام مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الدورات التدريبية بكل سهولة ويسر. ويعد هذا التطبيق نقلة نوعية في طريقة تقديم خدمات المعهد وقد تم تنفيذه بواسطة فريق التطبيقات والتطوير بالمعهد.

تفاصيل المنصة

ويتمكن المستخدمون من التسجيل في الدورات وسداد رسوم الدورة إلكترونيًا للتعلم في أي وقت ومن أي مكان. ولتوفير تجربة تعلم شاملة، يستطيع المستخدمون مشاركة تجاربهم من خلال تقييم الدورات التي أكملوها، وكذا الاطلاع بشكل مستمر على أحدث البرامج، وأخبار المعهد، والدورات المزمع انعقادها. كما يساعدهم محرك البحث الفعال في العثور بسهولة على الدورات التي تتناسب مع اهتماماتهم وتلبي احتياجاتهم، حيث أن الدورات وتفاصيلها مُصنفة بشكل يسهل على المستخدمين استكشاف المحتوى المناسب لمتطلباتهم.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري (EBI)، قائلًا: "يأتي إطلاق هذا التطبيق كجزء من التزامنا الدائم بتعزيز العملية التدريبية التي يقدمها المعهد للمتدربين من خلال توفير بيئة تعليمية مرنة ومتاحة للجميع لدعم تطوير رأس المال البشري. ، وأضاف: "نحن نؤمن بأن التعلم هو مفتاح التنمية الفردية والمجتمعية، ومن خلال هذا التطبيق، نسعى لتوفير تجربة تعلم متكاملة ومبتكرة تلبي احتياجات جميع المستخدمين، مما يعزز من قدراتهم على تحقيق أهدافهم المهنية وفقًا لسرعتهم الخاصة وراحتهم.

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