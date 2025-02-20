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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع إجراءات تنفيذ مبادرة (حقك بالميزان)

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتطبيق مبادرة (حقك بالميزان) التي تستهدف القضاء على مشكلة تفاوت الأوزان في رغيف الخبز المدعم وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للرغيف بما يضمن حق المواطن، وذلك بحضور أعضاء اللجنة القائمة على تنفيذ المبادرة وعلي راسهم ضياء متولي وكيل مديرية تموين الوادي الجديد.

وأوضحت نائب المحافظ أن إطلاق المبادرة يأتي لتطبيق الشفافية والعدالة في وصول رغيف الخبز للمستهلك طبقًا للمواصفات القياسية المقررة فيما يختص بالوزن والحجم والجودة، لافتةً أنه تم مخاطبة كافّة مراكز المحافظة بتشكيل اللجان الفرعية الخاصة بكل مركز، وتم الاجتماع بأصحاب المخابز الكبرى حيث تم تحديد ضوابط ومعايير العمل، بما يضمن مراعاة حقوق المستهلك ولا يضر بأصحاب المخابز.

ووجهت نائب المحافظ بمتابعة موقف تسليم الموازين للمخابز؛ لتفعيل المنظومة الجديدة فور التسليم، وتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة وعرض تقرير يومي من كافة المراكز مع بدء تنفيذ المبادرة، على أن يتم تقييم التجربة عقب شهر من التنفيذ ورصد المشكلات التي واجهتها لتلافيها.

الوادى الجديد اجتماع نائب المحافظ

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