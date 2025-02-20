وزير قطاع الأعمال العام يبحث سبل التعاون مع إحدى الشركات النرويجية بمجال الطاقة العائمة

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، رئيس أحد الشركات النرويجية المتخصة في مجال وحدات الطاقة العائمة، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك، بحضور السفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة، جاء هذا اللقاء على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

ناقش اللقاء آفاق التعاون في عدد من المجالات، بما في ذلك التوسع في استخدام التكنولوجيا المتطورة في مجالات الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية وإنتاج ونقل الأمونيا الخضراء، في ضوء استراتيجية مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة ودعم المشروعات المستدامة.

أكد المهندس محمد شيمي، الحرص على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية ، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وجذب مزيد الاستثمارات الأجنبية خاصة في مشروعات الطاقة الخضراء، ودعم التوجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الأمونيا الخضراء تعد أحد الحلول في دعم الاقتصاد المستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.