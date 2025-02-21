نصر إبراهيم: الزمالك يتطلع للحفاظ على الكونفدرالية..وهذا ما سيفعله بيسيرو

أكد نصر إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يتطلع لحصد بطولة كأس الكونفدرالية والحفاظ على اللقب للموسم التاني على التوالي.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الكونفدرالية بطولة مهمة أصبحت البطولة المحببة لجماهير لزمالك وأتمنى بكل تأكيد الحفاظ على اللقب وطريق الفريق للدور النهائي جيد".

وأضاف: "يجب على بيسيرو أن يتعامل بشكل جيد مع لاعبي الزمالك خاصة من الناحية النفسية، وأعتقد أن المدير الفني البرتغالي لن يحدث تغييرات عديدة في تشكيل الزمالك وسيلتزم بنفس اللاعبين".