نادر السيد: الزمالك قادر على تحقيق الألقاب والبطولات في الظروف الصعبة

قال نادر السيد، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض هدفه هو الحفاظ على لقب الكونفدرالية، مشددا على تفائله بالقرعة في هذه النسخة حتى الدور النهائي.

وقال نادر السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك قادر على تحقيق الألقاب والبطولات في الظروف الصعبة، وبكل تأكيد الزمالك مُرشح لحصد أي بطولة يتواجد فيها ولقب الكونفدرالية سيبقي في نادينا أيضا هذا الموسم".

وأضاف: "مباراة القمة مهمة جدا بالنسبة للاعبي الزمالك من أجل مصالحة الجماهير واستعادة الثقة والعودة إلى طريق الانتصارات في ظل المنافسة الصعبة هذا الموسم على لقب الدوري".