أحمد بلال يوجه رسائل لكولر قبل مباراة الزمالك

وجه أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، رسائل خاصة إلى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مباراة الزمالك.





وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يذاع على قناة etc: "يجب على كولر، عدم ترك الاستحواذ للزمالك في مباراة القمة واستغلال الحالة السيئة التي يمر بها الزمالك، وأتوقع أن يكون لـ أشرف بن شرقي دور في المباراة".





وتابع: "الزمالك متعاقد مع مدرب جديد، ولم يضع بصماته على الفريق، بجانب التعادل في اللقاء السابق مع بتروجت، وعلى كولر عدم ترك الاستواذ للزمالك، وعليه أن يضغط على الفريق منذ بداية المباراة".





وواصل لاعب الأهلي السابق: "الزمالك فريق كبير ولاعبيه يمتلكون قدرات كبيرة، وفي حالة ترك الاستحواذ له سيشكل الزمالك خطورة على الفريق، والأهلي حاليًا أصبح عنده بدلاء قادرون على تغيير النتيجة في أي وقت".





وأكمل: "مجلس إدارة الزمالك عنده مشكلة في التجديد مع زيزو، وكان عنده مشكلة ولم يستطيع التعاقد مع أشرف بن شرقي، وأتوقع فوزالأهلي على الزمالك 2-1".













وأتم أحمد بلال تصريحاته قائلًا: "المباراة صعبة في الملعب ولكن سهولته في التركيز، والمؤشرات تقول أن الأهلي سيفوز ولكن في الملعبالأمر يتغير".