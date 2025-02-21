وليد صلاح عبداللطيف: الزمالك نفسه قصير وغير قادر على الاستمرار بسباق الدوري

قال وليد صلاح عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، إن فرص الفريق الأبيض في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم تبدو صعبة، مشيرًا إلى أن القائمة الحالية تفتقد للعديد من العناصر المهمة التي تؤهله للصراع على البطولات الكبرى.

وخلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة «صدى البلد»، أوضح عبداللطيف أن الزمالك يعاني من نقص واضح في بعض المراكز، مما يجعل الفريق “نفسه قصير” وغير قادر على الاستمرار في سباق الدوري حتى مراحله الأخيرة.

ورغم ذلك، أشار إلى أن لقاء القمة بين الزمالك والأهلي يظل متكافئًا، نظرًا لأن مباريات القمة لا تخضع لأي معايير ثابتة، موضحًا أن الفريق الأكثر تركيزًا والأفضل من الناحية الذهنية والتكتيكية سيكون الأقرب لحسم المباراة لصالحه.