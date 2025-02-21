قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
500 مليار دولار.. أمريكا تطالب بنصف ثروة أوكرانيا المعدنية
زيد الأيوبي: ارتفاع الأصوات المعارضة للحرب داخل إسرائيل
السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري 915/ 900 على خط القاهرة- الإسكندرية والعكس
ليلة الجمعة بدأت منذ ساعات.. الإفتاء: اغتنموا ما تبقى منها بهذا الذكر
الأهلي يحشد القوة الضاربة أمام الزمالك
عبد الواحد السيد يحذر لاعبي الزمالك من عقوبات صارمة قبل مباراة القمة
وحدات إسرائيلية وإغلاق مداخل.. نتنياهو يحاصر الضفة الغربية بأوامر جديدة
ترامب: كندا الولاية الأمريكية الـ51 قريبا
تعاون استراتيجي بين النيابة العامة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
أخبار السيارات| مقارنة بين نيسان Qashqai ونيسان Juke الجديدتين .. أسعار فورد إكسبلورر 2025 بالسعودية
العثور على حيوان إيجوانا نافق في بورفؤاد.. وقرار عاجل من الجهات المعنية
جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق سراح الأسرى السبت وفقا للمخطط له
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على حيوان إيجوانا نافق في بورفؤاد.. وقرار عاجل من الجهات المعنية

إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد
إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد
محمد الغزاوى

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، فى الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة ، جهود الأجهزة التنفيذية في رفع حيوان "إيجوانا" نافق بنطاق شارع جمال عبد الناصر، هذا وقد تلقت مركز عمليات المدينة بلاغاً بوجود حيوان نافق مجهول الهوية بشارع جمال عبد الناصر مسبباً الذعر للمواطنين، وانتقلت الجهات المعنية لموقع البلاغ.

وطمأن رئيس مدينة بورفؤاد أهالي المدينة أثناء تفقده موقع البلاغ حيث رافقه كلاً من محمد درويش مدير إدارة الإشغالات، وأحمد بدوي مدير إدارة العلاقات العامة، ومحمد المنصوري من العاملين بإدارة الأزمات والحد من المخاطر، مشيراً إلى قيام الاجهزة التنفيذية برفع كافة المخلفات من الطريق بالتنسيق مع إدارات تحسين البيئة والنقل الميكانيكي،عقب قيام بعض المواطنين بنشر عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، لحيوان مجهول الهوية محيط الدائرة الجمركية بشارع جمال عبد الناصر.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات قد تحدث.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، بأن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارىء ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة، مشيراً بأنه تم الإنتهاء من رفع كافة المخلفات بواسطة كافة أجهزة المدينة حرصاً على سلامة المواطنين.

بورفؤاد مدينة بورفؤاد رئيس مدينة بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المعاشات والمرتبات

موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار والعملات بعد قرار البنك المركزي

حالة الطقس غدا

أعنف موجة منذ بداية الشتاء.. تحول مفاجئ في حالة الطقس والأرصاد تحذر

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

الكويت - علم

قرار كويتي عاجل ضد الوافدين

تركي ال الشبخ

بعد مفاجأة نقل مباريات الأهلي.. تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير الهلال

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

ترشيحاتنا

رئيس حي الزهور يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية.. و إقبال كبير

بورسعيد.. إقبال كبير من المواطنين على القافلة الطبية المجانية بحي الزهور

رئيس مدينة بورفؤاد يترأس حملة مسائية ويشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات

حملة مسائية لإزالة الإشغالات في بورفؤاد

اللواء عماد كدواني

محافظ المنيا: تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي ملوي ومغاغة

بالصور

بديل البط بالبرتقال.. جدول أكلات رمضان بـ 30 فكرة شهية ومتنوعة

اكلات رمضان
اكلات رمضان
اكلات رمضان

طب الزقازيق تنظم ورشة عمل متخصصة في "غرسات الأسنان"

جانب من الورشة
جانب من الورشة
جانب من الورشة

مش مصدقة إن إنتي دي.. شيماء سيف تتصدر التريند لهذا السبب

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

فيديو

رامز ايلون مصر

اعترفوا على نفسهم.. نجوم أعلنوا انضمامهم لبرنامج رامز إيلون مصر

قتلت زوجها

فضل في حضني.. قصة سيدة تخلصت من زوجها

مدفع رمضان

قفلوا الشارع.. سيدة تفقد ابنتها في شبرا بسبب محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد