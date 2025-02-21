العثور على حيوان إيجوانا نافق في بورفؤاد.. وقرار عاجل من الجهات المعنية

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، فى الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة ، جهود الأجهزة التنفيذية في رفع حيوان "إيجوانا" نافق بنطاق شارع جمال عبد الناصر، هذا وقد تلقت مركز عمليات المدينة بلاغاً بوجود حيوان نافق مجهول الهوية بشارع جمال عبد الناصر مسبباً الذعر للمواطنين، وانتقلت الجهات المعنية لموقع البلاغ.

وطمأن رئيس مدينة بورفؤاد أهالي المدينة أثناء تفقده موقع البلاغ حيث رافقه كلاً من محمد درويش مدير إدارة الإشغالات، وأحمد بدوي مدير إدارة العلاقات العامة، ومحمد المنصوري من العاملين بإدارة الأزمات والحد من المخاطر، مشيراً إلى قيام الاجهزة التنفيذية برفع كافة المخلفات من الطريق بالتنسيق مع إدارات تحسين البيئة والنقل الميكانيكي،عقب قيام بعض المواطنين بنشر عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، لحيوان مجهول الهوية محيط الدائرة الجمركية بشارع جمال عبد الناصر.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات قد تحدث.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، بأن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارىء ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة، مشيراً بأنه تم الإنتهاء من رفع كافة المخلفات بواسطة كافة أجهزة المدينة حرصاً على سلامة المواطنين.