بورسعيد.. إقبال كبير من المواطنين على القافلة الطبية المجانية بحي الزهور

شهدت القافلة الطبية المجانية التي تم تنظيمها ، بحديقة عمر بن الخطاب، المجاورة لديوان عام حي الزهور فى محافظة بورسعيد إقبالاً كبيراً من أهالي الحي ، الذين توافدوا بالعشرات لإجراء الفحوص الطبية داخل السيارات بمختلف التخصصات الطبية.

يأتي تنظيم القافلة الطبية المجانية بناءاً على توجيهات السيد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، وبمتابعة من اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور ، بالاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي ، وتقديم كافة أوجه الدعم في كل المجالات .

وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة الشاملة ورؤية مصر 2030م ، أقيمت القافلة المجانية بالتنسيق بين إدارة العلاقات العامة والإعلام بحي الزهور برئاسة الأستاذة نرجس الشاعر ، وأمانة المرأة بحزب مستقبل وطن ببورسعيد ، برئاسة الأستاذة شيماء بهير.

شملت القافلة الطبية المجانية العديد من التخصصات الطبية ، سيارة لتنظيم الأسرة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ، وقياس سكر ، و تركيب وسائل منع الحمل ، والتثقيف الصحي ، كما شملت أيضا تخصصات الباطنة و الجلدية والأسنان و النساء والتوليد ، و معمل للتحاليل الطبية بخصم يصل الي ٥٠٪؜ و صيدلية بخصومات تصل الي ١٥ ٪، وتم توفير كمية من الأدوية المجانية المترددين على القافلة.

وقام اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، بتفقد فعاليات القافلة الطبية ، ورحب بأعضاء القافلة من المسؤولين عنها ومنسقيها من حزب مستقبل وطن ، و الأطباء والاخصائيين، مثمنا جهودهم ، ومناشدا بتكرار مثل هذه القافلة المجانية خدمة لأهالي الحي .

وأكد رئيس حي الزهور على ان هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي ، وتقديم كافة الخدمات و الدعم لهم في كافة المجالات ، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ببورسعيد .