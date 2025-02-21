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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد.. إقبال كبير من المواطنين على القافلة الطبية المجانية بحي الزهور

رئيس حي الزهور يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية.. و إقبال كبير
رئيس حي الزهور يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية.. و إقبال كبير
محمد الغزاوى

شهدت القافلة الطبية المجانية التي تم تنظيمها ، بحديقة عمر بن الخطاب، المجاورة لديوان عام حي الزهور فى محافظة بورسعيد إقبالاً كبيراً من أهالي الحي ، الذين توافدوا بالعشرات لإجراء الفحوص الطبية داخل السيارات بمختلف التخصصات الطبية.

يأتي تنظيم القافلة الطبية المجانية بناءاً على توجيهات السيد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، وبمتابعة من اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور ، بالاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي ، وتقديم كافة أوجه الدعم في كل المجالات .

وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة الشاملة ورؤية مصر 2030م ، أقيمت القافلة المجانية بالتنسيق بين إدارة العلاقات العامة والإعلام بحي الزهور برئاسة الأستاذة نرجس الشاعر ، وأمانة المرأة بحزب مستقبل وطن ببورسعيد ، برئاسة الأستاذة شيماء بهير.

شملت القافلة الطبية المجانية  العديد من التخصصات الطبية ، سيارة لتنظيم الأسرة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ، وقياس سكر ، و تركيب وسائل منع الحمل ، والتثقيف الصحي ، كما شملت أيضا تخصصات الباطنة و الجلدية والأسنان و النساء والتوليد ، و معمل للتحاليل الطبية  بخصم يصل الي ٥٠٪؜ و صيدلية بخصومات تصل الي ١٥ ٪، وتم توفير كمية من الأدوية المجانية المترددين على القافلة.

وقام  اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، بتفقد فعاليات القافلة الطبية ، ورحب بأعضاء القافلة من المسؤولين عنها ومنسقيها من حزب مستقبل وطن ، و الأطباء والاخصائيين، مثمنا جهودهم ، ومناشدا بتكرار مثل هذه القافلة المجانية خدمة لأهالي الحي .

وأكد رئيس حي الزهور على ان هذه الفعاليات تأتي  في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي ، وتقديم كافة الخدمات و الدعم لهم في كافة المجالات ، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ببورسعيد .

بورسعيد القافلة الطبية حى الزهور

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