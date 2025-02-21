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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحقيقات موسعة في قفز طالبة من أعلى سطح منزلها بالعمرانية

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في انهاء طالبة لحياتها قفزًا من أعلى سطح منزلها بمنطقة العمرانية.

صرحت النيابة بدفن جثة الطالبة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

تلقى رئيس مباحث العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط فتاة من أعلى عقار ووفاتها في الحال بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ


تبين أن المتوفاة تبلغ من العمر 13 عامًا، وأقدمت على القفز من سطح منزلها بعد مشادة مع والدها الذي تعدى عليها بالضرب لتأديبها لتأخرها خارج المنزل.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة العمرانية انهاء طالبة لحياتها جثة الطالبة

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