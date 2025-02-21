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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإثنين.. رئيس الإمارات يزور إيطاليا

محمد بن زايد
محمد بن زايد
محمود نوفل

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة سيقوم بزيارة رسمية الي دولة ايطاليا، يوم الإثنين المقبل.

ومن المقرر أن يبحث مع سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، وجورجا ميلوني رئيسة الوزراء، خلال الزيارة، مختلف جوانب التعاون خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المجالات الثقافية، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وإيطاليا.

وفي وقت سابق، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم، وزير الخارجية الأمريكي  ماركو روبيو حيث أكد رئيس الإمارات رفضه لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشدداً على ضرورة ارتباط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما شدد علي أهمية العمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي.


وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمساعي المبذولة تجاه الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها على السلام والاستقرار والأمن الإقليمي.

وبحث الجانبان، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

محمد بن زايد الإمارات ايطاليا

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